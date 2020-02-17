Владивосток, , 03:20 — REGNUM Обрушившийся на Приморье сильный снегопад не привёл к нарушению систем жизнеобеспечения региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Также не пострадало и транспортное сообщение между населёнными пунктами региона. По информации, предоставленной министерством ЖКХ Приморья, а также краевым агентством газоснабжения и энергетики, количество аварийных отключений от тепла, света и воды не превысили в крае среднесуточные значения.

«Крупных технологических нарушений в жилищно-коммунальном комплексе Приморья нет. Все мелкие неполадки оперативно устраняются аварийными службами», — уточнили в ведомствах.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупредили жителей Приморья о приближении мощного снегопада.