Ходейда, Йемен, , 02:19 — REGNUM Взрыв бомбы в портовом йеменском городе Ходейда унес жизни четырех мирных жителей, сообщает Xinhua со ссылкой на военный источник в Йемене.

Как стало известно, бомба была заложена на обочине дороги.

« Взрыв, вызванный взрывным устройством, ударил по гражданскому транспортному средству, движущемуся по главной дороге в районе Эль-Хавхах, к югу от Ходейды», — заявил источник.

Жертвами взрыва стала семья из четырех человек: муж, жена и двое их детей, младшему из которых было 10-дней. В больницу доставлены также две женщины с ранениями.

Поддерживаемое Саудовской Аравией правительство обвинило в установке взрывного устройства мятежников-хуситов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела силами арабской коалиции на территории Йемена погиб 31 мирный житель.