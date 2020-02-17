Исламабад, , 01:55 — REGNUM Неизвестное газообразное вещество стало источником отравления в портовом городе на юге Пакистана, сообщает Xinhua со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что газ просочился, когда рабочие выгружали с судна контейнер с химическим веществом в южном городе Карачи. В результате отравления пять человек погибли. Еще 70 пострадавших без сознания доставлены в местные клиники.

Число пострадавших может возрасти. По словам очевидцев, сотни людей в панике покидали район утечки газа.

Для ликвидации источника распространения опасного вещества создана специальная государственная комиссия.