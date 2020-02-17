Неклиновский район, Ростовская область, , 01:26 — REGNUM В Ростовской области спали двух детей, унесённых на оторвавшейся льдине в Таганрогский залив. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Сообщение в экстренные службы из хутора Красный Десант Неклиновского района поступило 15 февраля от очевидцев. Детей отнесло на 200 метров от берега. Операция по спасению длилась около получаса. Детей в возрасте восьми и 11-ти лет спасатели доставили на берег и передали бригаде скорой помощи.

В региональном управлении МЧС России ранее призывали уделить особое внимание безопасности детей вблизи водоёмов. В частности, не оставлять их без присмотра взрослых и напомнить правила поведения на льду.