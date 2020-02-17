Киншаса, , 01:16 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли и не менее сорока пострадали в результате ДТП в Демократической Республике Конго, сообщает местный интернет-портал Media Сongo.

Трагедия произошла в столице страны Киншасе, где тяжело загруженный грузовик столкнулся с несколькими машинами, и протаранил мотоциклиста и группу пешеходов.

По данным главы минздрава страны Этени Лонгондо, в морге Киншасы находятся 14 человек. Еще около сорока пострадавших размещены в столичные клиники.

О смерти еще одного пострадавшего сообщили вскоре в одной из клиник.

Власти ДР Конго намерены выдать семьям погибших денежные компенсации.

Причины смертельного ДТП устанавливаются.