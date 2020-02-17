Петрозаводск, , 00:53 — REGNUM Автобус с туристами, следующий по маршруту «Петрозаводск — Финляндия», съехал в кювет в Питкярантском районе Карелии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что ДТП произошло в 21:30 на 319-м км трассы"Сортавала», где автобус Scania с 19 пассажирами на борту свалился в кювет.

Для ликвидации аварии к месту ДТП прибыло две единицы техники и восемь сотрудников МЧС. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.