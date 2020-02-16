Москва, , 23:44 — REGNUM Средняя сумма кражи телефонных мошенников в России составляет 10−15 тыс. рублей, сообщил заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.

«Обычно «средний чек» составляет около 10−15 тыс. рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил», — сказал он в интервью «Российской газете».

Что касается общего объема хищений, то в 2019 году «цифры будут выше», чем в 2018 году. Это связано в том числе с тем, что метод выявления случаев мошенничества стал более точным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке заявили, что с начала 2019 года в организацию поступило около 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Злоумышленники звонили клиентам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. С 2017 года количество жалоб, принимаемых Сбербанком по данному виду мошенничества, выросло в 15 раз.

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