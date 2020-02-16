Краснодар, , 23:16 — REGNUM В Краснодарском крае столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и рейсовый автобус. Об этом сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло утром 16 февраля на 67 км автодороги Краснодар — Верхнебаканский. По последним данным, в результате инцидента погибла женщина (водитель легкового автомобиля), еще три человека пострадали.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автобусом.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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