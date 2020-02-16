Дамаск, , 22:21 — REGNUM В центре сирийского города Телль-Абъяд возле здания муниципалитета совершен теракт. Об этом 16 февраля сообщила радиостанция Sham FM со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, причиной взрыва стал автомобиль, начиненный взрывчаткой. По предварительным данным, в результате происшествия погибли шесть человек.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге сообщил, что власти США отказываются от своего требования смещения законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и его правительства.

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