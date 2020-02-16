Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM В Ленинградской области в результате пожара в жилом доме, расположенном в одном из садоводств Кингисеппского района, погибли два человека. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По предварительным данным, в пожаре погибли женщина и ребенок, которые гостили у знакомого 35-летнего мужчины.

«Пожар возник в вечернее время 14 февраля, когда хозяин дома и его гости улеглись спать. Мужчина смог выбраться из горящего дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован с ожогами, остальных людей, находившихся в частном доме спасти не удалось.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новгородской области при пожаре в многоквартирном жилом доме один человек погиб и пятеро пострадали.

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