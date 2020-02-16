Торонто, Канада, 16 февраля 2020, 21:16 — REGNUM В центре канадского Торонто неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло в воскресенье, 16 февраля, на пересечении улиц Янг и Джеррард. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.
Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, проводят расследование.
Информации о возможном стрелке пока нет.
Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля на Кипре в результате обстрела вооружённым злоумышленником кафе получили ранения четыре человека. ЧП произошло в городе-курорте Айа-Напа.
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