Торонто, Канада, , 21:16 — REGNUM В центре канадского Торонто неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в воскресенье, 16 февраля, на пересечении улиц Янг и Джеррард. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, проводят расследование.

Информации о возможном стрелке пока нет.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля на Кипре в результате обстрела вооружённым злоумышленником кафе получили ранения четыре человека. ЧП произошло в городе-курорте Айа-Напа.

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