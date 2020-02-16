Брянск, , 20:58 — REGNUM Сотрудники МЧС по городу Брянску вынуждены были эвакуировать 250 человек из торгового центра «Европа» по причине возникновения короткого замыкания. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС Брянской области.

«Персоналом объекта эвакуировано 250 человек. Пострадавших нет. Произошло короткое замыкание без последующего горения», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Как отмечают в пресс-службе, короткое замыкание не повлекло за собой возгорания, поэтому жизни и здоровью посетителей торгового центра ничего не угрожало, тем не менее эвакуация была произведена в соответствии с утвержденными инструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из торгового центра «Аврора» в Самаре были эвакуированы посетители из-за задымления на цокольном этаже здания.

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