Пенза, , 20:31 — REGNUM В центре Пензы столкнулись два транспортных средства — автомобиль Chevrolet и маршрутное такси. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

Авария, в результате которой пострадали семь человек, произошла 16 февраля на перекрестке улиц Красной и Свердлова.

«Столкнулись автомобиль Chevrolet и маршрутное такси, — отметил источник. — … После ДТП в больницу доставлены семь человек».

В настоящее время выясняются причины ДТП.

Читайте также: Экипаж ДПС при задержании водителя в Пензе попал в ДТП