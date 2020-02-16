Ижевск, , 19:50 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») в отношении безработного, ранее судимого за угрозу убийством жителя республики, который злоупотреблял спиртными напитками. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, 18 декабря обвиняемый был доставлен в отделение полиции за совершении мелкого хулиганства в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления протокола об административном правонарушении мужчина стал агрессивно себя вести, нецензурно выражаться. Следователь сделала ему замечания, но нарушителю это не понравилось и он, схватив металлический стул, попытался нанести удар. Его остановили полицейские.

Уточняется, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае завершено расследование уголовного дела по аналогичной статье в отношении 44-летней женщины. Вечером 28 декабря 2019 года жители села Шебалино вызвали полицию из-за устроившего пьяный дебош 22-летнего соседа. Прибывшие на место правоохранители попытались доставить молодого человека в отдел, однако столкнулись, с активным сопротивлением его матери. По версии следствия, она ударила одного из сотрудников кулаком в лицо, сломав нос, что расценили как применение насилия, опасное для жизни и здоровья.