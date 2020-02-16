Копенгаген, , 19:28 — REGNUM Полиция в Дании задержала 27 граждан различных стран, подозреваемых в контрабанде кокаина в крупных размерах. Двое из задержанных — граждане Латвии. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Согласно данным датской полиции, на судне Duncan Island, шедшим под флагом Багамских Островов, было обнаружено около 100 кг кокаина. Спецоперация была проведена возле острова Лангелланн на юге Дании.

Корабль следовал из эквадора в Санкт-Петербург.

В данный момент полиция выясняет — кому был предназначен груз.