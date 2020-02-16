Николаев, Украина, 16 февраля 2020, 18:50 — REGNUM Неизвестные, которые проникли в отделение кредитной организации, взорвали банкомат и похитили денежные средства в Николаевской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
ЧП произошло в воскресенье, 16 февраля, на ул. Космонавтов в Ингульском районе.
«В результате происшествия никто из граждан не пострадал, — говорится в сообщении. — Сумма похищенных средств составила более 250 тыс. гривен».
В настоящее время ведется поиск злоумышленников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 185 «Кража, совершенная в крупных размерах».
Читайте также: В Харькове неизвестные взорвали банкомат