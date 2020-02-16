Николаев, Украина, , 18:50 — REGNUM Неизвестные, которые проникли в отделение кредитной организации, взорвали банкомат и похитили денежные средства в Николаевской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

ЧП произошло в воскресенье, 16 февраля, на ул. Космонавтов в Ингульском районе.

«В результате происшествия никто из граждан не пострадал, — говорится в сообщении. — Сумма похищенных средств составила более 250 тыс. гривен».

В настоящее время ведется поиск злоумышленников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 185 «Кража, совершенная в крупных размерах».

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