Сингапур, , 17:24 — REGNUM В Сингапуре число инфицированных новым типом короновируса COVID-2019 достигло 75 человек. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«На сегодняшний день было подтверждено три новых случая передачи вируса, все они связаны с установленными ранее кластерами распространения инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что с учетом вновь выявленных зараженных общее число заболевших новым типом пневмонии достигло 75 человек. Однако, ранее из медицинских учреждений были выписаны 19 человек, госпитализированных с диагнозом COVID-2019.

Специалистами также была проведена работа по выявлению лиц, с которыми близко контактировали все инфицированные, их число составляет более 2 тыс. человек, из которых 1,7 тыс. были помещены на карантин под наблюдение медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Сингапура сообщили, что из китайского города Уханя было эвакуировано 174 гражданина страны.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Сингапура: из Уханя эвакуировано 174 гражданина страны