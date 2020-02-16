Могадишо, , 17:23 — REGNUM В результате взрыва фугаса в Сомали погибли по меньшей мере трое военнослужащих, об этом 16 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«Взрыв произошел, когда автомобиль вооруженных сил страны двигался по дороге. По меньшей мере трое солдат погибли, четверо получили ранения», — отметил в комментарии журналистам агентства представитель местной полиции Фейсал Мохамед.

В настоящее время ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за совершенное преступление.

Напомним, в Сомали активно действует террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бандиты сражаются с правительственными войсками за право создания государства на основах шариата.

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