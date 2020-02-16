Москва, , 17:08 — REGNUM Уголовное дело в связи с гибелью 23-летней девушки во время конкурса по поеданию пирожных возбудили следователи в Москве. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла в баре Killfish в Нижнем Сусальном переулке. По предварительным данным, девушка, отдыхая в заведении с друзьями, решила принять участие в соревновании по поеданию пирожных.

Стараясь победить, участница состязаний в спешке поперхнулась пирожным и задохнулась. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи вынуждена была констатировать смерть.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Начато расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели девушки.

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