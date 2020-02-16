Никосия, , 16:56 — REGNUM Правоохранительные органы Кипра приступили к поискам подозреваемого в ранении четырех человек на курорте в городе Айя-Напа, об этом 16 февраля сообщает газета Phileleftheros.

Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени. Неизвестный, скрывающий свое лицо под капюшоном, открыл огонь из автоматического оружия, произведя 25 выстрелов.

В результате стрельбы пострадали четверо молодых людей — трое греков-киприотов и одна гражданка Греции.

Как отмечают журналисты издания, пострадавшие экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. Состояние раненых оценивается как тяжелое, но их жизни ничего не угрожает.