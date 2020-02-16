Париж, , 16:53 — REGNUM Российский художник-акционист Пётр Павленский задержан полицией Франции в связи с публикацией интимных видео, якобы, с участием экс-кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво. Об этом 16 февраля сообщает Agence France-Presse.

По данным журналистов, Пётр Павленский, проживающий во Франции, и его 29-летняя подруга были задержаны в связи с вмешательством в личную жизнь и распространением интимных материалов без согласия на то участников.

Днём ранее, 15 февраля, Павленский был задержан по делу о драке, которая произошла в новогоднюю ночь в доме его адвоката Хуана Бранко. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье о причинении ущерба в составе банды опасным способом. В настоящее время данное дело приостановлено, чтобы сотрудники полиции смогли допросить Павленского в связи с публикацией скандальных видео, якобы ставших причиной отзыва Гриво своей кандидатуры с выборов на пост мэра Парижа.

Гриво подал 15 февраля жалобы в связи с вмешательством в личную жизнь. Снятие своей кандидатуры он пояснил желанием оградить свою семью от лжи и клеветы.

В свою очередь Павленский утверждал, что видео получил от девушки, с которой тайно встречался Гриво и опубликовал материал, следуя желанию разоблачить «лицемерие» политика, который строил свою избирательную компанию на защите семейных ценностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании Павленского в связи с расследованием дела о причинении ущерба.

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