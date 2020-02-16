Тегеран, , 16:56 — REGNUM На юге Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 16 февраля сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км и находился в 46 км к западу от портового города на юге Ирана Бендер-Аббас, являющийся административным центром провинции Хормозган.

О разрушениях и жертвах сообщений не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологами Геологическая службы США были зафиксированы колебания земной коры магнитудой 5,6 в восточной части Индонезии.

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