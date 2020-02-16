Ханты-Мансийск, , 16:33 — REGNUM Уголовное дело заведено следователями после нападения на оператора телеканала в Югре. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Следствием установлено, что на оператора телеканала «Мегаполис» в Нижневартовске 14 февраля было совершено нападение. При съёмке телевизионной программы в туристическом агентстве «Навигатор» сотрудник турагентства применил насилие в отношении журналиста.

По предварительным данным, сотрудник турфирмы схватил оператора, завладел его видеокамерой и насильно забрал отснятый материал, находившийся на электронном носителе (флешке). Обстоятельства произошедшего выясняются.

По факту нападения на журналиста следователями в Нижневартовске было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием». Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании, которое проводится в городе Астрахани в связи с заявлением журналиста Александра Алымова на угрозы, исходящие от зампредседателя городской думы.

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