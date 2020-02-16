Львов, Украина, , 15:59 — REGNUM Водителя автомобиля, который в состоянии наркотического опьянения совершил наезд на трех пешеходов, задержали на Украине. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции во Львовской области.

ДТП произошло в субботу, 15 февраля, на автодороге Городок — Комарно в селе Черляны, Городокского района.

«Водитель автомобиля «Таврия Славута», 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое пешеходов с различными телесными повреждениями были госпитализированы в местную больницу. Водитель автомобиля, как установили врачи, находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

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