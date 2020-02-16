Керчь, Крым, , 16:01 — REGNUM Четверо граждан Украины, задержанные 15 февраля по подозрению в незаконном вылове рыбы в Азовском море, арестованы Керченским городским судом. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Суд постановил признать моряков, задержанных сотрудниками Пограничного управления ФСБ России, виновными в административном правонарушении за неповиновение законным требованиям сотрудников ФСБ.

Гражданам Украины назначен административный арест сроком на десять суток. Отмечается, что экипаж рыболовецкого судна, задержанного в Азовском море, признал себя виновными в незаконном вылове рыбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна, экипаж которого вёл незаконный вылов рыбы. На борту судна были найдены и изъяты ставная сеть и 290 экземпляров камбалы-калкан. Документы, разрешающие вылов рыбы и других водных ресурсов у капитана судна отсутствовали. Судно и экипаж были доставлены в Керчь для дальнейших разбирательств.

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