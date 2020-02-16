Донецк, 16 февраля 2020, 16:09 — REGNUM У троих военнослужащих 128-й бригады вооруженных сил Украины был обнаружен туберкулез. Об этом 16 февраля в ходе доклада сообщил представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики.
Диагноз троим военнослужащим был поставлен медицинской комиссией 61-го военно-медицинского госпиталя. Отмечается, что командир соединения пытается скрыть от общественности данную информацию, но вместе с тем, в подразделении проводятся карантинные мероприятия.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, разведка народной милиции ЛНР сообщала о вспышке заболевания гепатитом среди боевиков ВСУ.