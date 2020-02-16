Энгельс, Саратовская область, , 16:00 — REGNUM Проверку по факту гибели пожилого мужчины, погибшего при падении в яму, образовавшуюся при прорыве канализационного коллектора, проводят следователи в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом 16 февраля сообщает следственное управление по следственному комитету региона.

Инцидент произошёл утром 16 февраля в гаражно-строительном кооперативе «Химик 5» на улице Менделеева. 73-летний электрик кооператива прибыл с владельцем одного из гаражей, мужчиной 73-х лет, в гараж, чтобы провести подготовку к ремонту коллектора. Коллектор проходил под гаражом, его ремонт был запланирован на 17 февраля. Мужчины стали выносить из гаража вещи, когда пол под ними провалился и они угодили в коллектор.

Сотрудники экстренных служб извлекли из ямы глубиной около 10 метров тело одного из мужчин, второго мужчину удалось спасти, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и работники Водоканала. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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