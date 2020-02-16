Йошкар-Ола, , 15:27 — REGNUM Бывшая глава КУМИ (комитета по управлению муниципальным имуществом) Волжска признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Женщине назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, в связи с амнистией она освобождена от наказания, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Следствие и суд установили, что в 2013 году МУ «Волжский городской комитет по управлению имуществом» передал в аренду ЗАО «Ариада» земельный участок для освоения, в целях строительства жилья. Позднее глава КУМИ, заключив дополнительное соглашение, изменила разрешенный вид использования земельного участка и снизила арендную плату. Ущерб, причиненный городскому бюджету, оценивается в 16 млн рублей и квалифицируется как особо крупный размер.

Материалы уголовного дела составили 14 томов, допрошены свидетели, проведены экономические экспертизы, по делу изъят большой объём документов.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет проектов постановлений об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне внес на рассмотрение Госдумы депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Позднее глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев говорил, что соответствующие предложения об амнистии, разработанные СПЧ, направлены в администрацию президента РФ.

В России амнистии в связи с юбилеем Победы проводились в 1985-м, 1995-м, 2000-м, 2005-м и 2010-м годах. Самой масштабной стала амнистия к 55-летию Победы. Тогда досрочно на свободу вышли около 206 тыс. заключенных. С 2015 года амнистия в России не проводилась.