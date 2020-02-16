Москва, , 15:27 — REGNUM Боеприпас времён Великой Отечественной войны, найденный в посылке на почтамте при Казанском вокзале в Москве, будет отправлен на экспертизу. Об этом 16 февраля сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Боеприпас, предположительно представляющий собой снаряд от танка Т-34, был обнаружен в одной из посылок, которая предназначалась для отправки в Австрию. Пока точно неизвестно, охолощен снаряд или нет.

В Центральном таможенном управлении отметили, что на вывоз снаряда требуются документы, среди которых должно быть обязательное разрешение на вывоз от Министерства культуры. Такой порядок установлен для всех предметов, возрастом старше 50 лет.

Разрешительные документы на вывоз боеприпаса отсутствуют, поэтому он будет изъят и отправлен на экспертизу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной войны в посылке на почтамте при Казанском вокзале. Из соображений безопасности с территории почтамта было эвакуировано 35 человек.

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