Москва, , 15:22 — REGNUM Уголовное дело по двух статьям УК РФ было заведено сотрудниками правоохранительных органов в отношении мужчины, напавшего на людей в московском храме. Об этом 16 февраля сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк уточнила, что у задержанного по подозрению в нападении на людей мужчины изъяли нож, перчатки пакетик с веществом растительного происхождения, которое направлено на экспертизу. Задержанный, 26-летний житель Липецкой области, ранее был судим.

В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ о побоях и о хулиганстве.

В настоящее время ведётся расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате нападения на людей во время служения в храме Святителя Николая на улице Бакунинской в Москве.

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