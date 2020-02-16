Киев, , 15:22 — REGNUM В столице Украины водитель маршрутного автобуса, осуществляющего перевозки по маршруту №212, устроил кулачный бой с водителем микроавтобуса Mercedes, «подрезавшим» его. Об этом со ссылкой на видеозапись инцидента, опубликованную на странице сообщества «Киев оперативный» в социальной сети Facebook, 16 февраля сообщает РБК-Украина.

На видеозаписи, снятой одним из пассажиров автобуса, находившегося в салоне транспортного средства, видно, как двое мужчин дерутся на тротуаре недалеко от общественного транспорта.

«Маршрутчика, с людьми в середине, на дороге «подрезал» водитель белого бусика #Mercedes. Ну, маршрутчик не растерялся, догнал и начал воспитывать. Тогда оба остановились и устроили кулачный бой», — написал автор сообщения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе устроили драку два водителя троллейбусов.