Якутск, , 15:19 — REGNUM Три человека, в том числе один ребёнок, пострадали в результате ДТП в Якутии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла 16 февраля в Вилюйском улусе на 415-м километре федеральной дороги между селами Жемкон и Лекечен. По предварительным данным, 30-летний водитель Toyota Hiace, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП пострадали три человека, ехавшие в автомобиле Toyota Hiace. Среди пострадавших — подросток 13-ти лет. Пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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