Первоуральск, Свердловская область, , 14:49 — REGNUM В Екатеринбурге скончалась третья пострадавшая во время короткого замыкания на заводе «Русский хром-1915» (Первоуральск). Об этом пишут местные СМИ.

Женщина умерла от ожогов. Напомним, у неё после ЧП было обожжено более 80% тела.

Ранее скончались мужчина и ещё одна женщина. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 13 февраля на подстанции цеха пароснабжения.

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