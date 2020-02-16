Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Пожар в трехкомнатной квартире во Фрунзенском районе Петербурга едва не унес жизнь мужчины и привел к эвакуации 70 жильцов многоэтажного дома. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Возгорание произошло в воскресенье, 16 февраля в трехкомнатной квартире многоэтажного дома 4 по улице Будапештская. На третьем этаже девятиэтажного жилого дома горела постель и обстановка комнаты, общей площадью 7 квадратных метров.

«Пострадал мужчина, отравление смесью дымов, госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе», — отмечают в ведомстве.

В 13:53 мск пожар был ликвидирован. Однако с вышележащих этажей пришлось эвакуировать 70 человек.

«Соседние квартиры не пострадали, по окончании работы газовиков и электриков жильцы будут возвращены в свои квартиры», — отмечают в ГУ МЧС по Петербургу.