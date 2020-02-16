Никосия, , 14:30 — REGNUM Четыре человека получили ранения в результате обстрела вооружённым злоумышленником кафе на Кипре. Об этом 16 февраля сообщает телеканал Sigma.

Нападение на кафе в городе-курорте Айа-Напа произошло около 02:00 по местному времени 16 февраля. Вооружённый злоумышленник с закрытым маской лицом пешком пришёл в кафе и открыл стрельбу из автомата Калашникова по сидевшим за столиками посетителям.

Серьёзные огнестрельные ранения получили 26-летняя женщина, гражданка Греции и трое мужчин, местных жителей. Все пострадавшие были госпитализированы, их жизнь вне опасности. По предварительным данным, нападавший произвёл 25 выстрелов, оружие было найдено утром, неподалёку от кафе на подземной парковке Музея моря. Сам злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данным телеканала, настоящей целью стрелявшего был местный предприниматель, который покинул кафе примерно за 20 минут до начала инцидента. Ни один из раненых не связан с предпринимателем, все пострадавшие были посторонними людьми, случайно попавшими под обстрел. Злоумышленник разыскивается, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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