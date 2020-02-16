Яворов, Украина, , 14:29 — REGNUM Автомобиль марки AUDI 80, в котором обнаружили тела четырех молодых людей, был извлечен из водоема в селе Коты Яворовского района Львовской области. Об этом 16 февраля сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Погибшие были 1995, 1996, 1999 и 2000 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Информацию подтвердили в пресс-службе национальной полиции Львовской области. По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, за рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек, который не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу.

Читайте также: Киевские рыбаки выловили из Днепра голову пенсионера

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины рыбаки выловили из Днепра человеческую голову в полиэтиленовом пакете.