Калининград, , 14:15 — REGNUM Оформить документы по опеке и социальную помощь бабушке 13-летнего мальчика, чьи родители погибли в результате нападения на них на Центральном рынке Калиниграда, помогут власти города. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Как пояснила министр социальной политики региона Анжелика Майстер, с 17 февраля с ребёнком и его бабушкой начнут работу органы социальной защиты. Специалисты помогут семье с оформлением опеки над мальчиком и с назначением различных пособий. Кроме того, с ребёнком на постоянной основе будет работать психолог.

Детский омбудсмен по Калининградской области Ирина Ткаченко рассказала, что накануне к потерявшему родителей мальчику приехала его бабушка из города Черняховска и забрала его из медучреждения. К ним был направлен дежурный психолог.

В настоящее время оцепление на Центральном рынке города снято, работа рынка идёт в обычном режиме. К месту гибели супружеской пары жители города приносят цветы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчина, убивший супружескую пару в Калининграде, скончался в реанимации. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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