Москва, , 13:43 — REGNUM Боеприпас времён Великой Отечественной войны был обнаружен в посылке на территории Казанского вокзала Москвы. Об этом 16 февраля сообщает агентство городских новостей «Москва».

По предварительным данным, снаряд от танка Т-34 был обнаружен в одной из посылок в зоне таможенного контроля на почтамте при железной дороге на Казанском вокзале.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, в целях безопасности было эвакуировано 35 человек.

Уточняется, что взрывателя у снаряда не было. Полицейские выставили оцепление, ожидается прибытие специалистов-взрывотехников.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении боеприпасов времён Великой Отечественной войны в подвале здания в центре Севастополя.

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