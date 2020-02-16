Челябинск, , 13:42 — REGNUM Трое школьников были госпитализированы после наезда на них легкового автомобиля в Челябинске. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в 09:50 (17:50 мск) 15 февраля в Челябинске на улице Чайковского. Водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris сбил трёх детей школьного возраста на пешеходном переходе. Уточняется, что дети переходили проезжую часть на запрещающий свет светофора.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили мальчики семи, девяти и 11 лет. Они были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу и в областную клиническую больницу №3.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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