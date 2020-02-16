Душанбе, , 13:41 — REGNUM Сотрудниками милиции по району Сино столицы Таджикистана был задержан мужчина по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.

В местное отделение милиции с заявлением обратилась 50-летняя жительница столицы Таджикистана. Согласно заявлению пострадавшей, 29 октября 2019 года 60-летний житель Душанбе, директор общества с ограниченной ответственностью «Эхё», войдя в доверие к женщине получил от нее 176 тысяч сомони (1 млн 153 тысячи рублей), пообещав ей двухкомнатную квартиру в «новостройке». Однако ни денег, ни обещанной квартиры женщина не получила.

В ходе следственных мероприятий сотрудники милиции задержали ранее судимого 34-летнего жителя города Гиссар. Выяснилось также, что ранее судимый 34-летний житель поселка Шарора города Гиссара аналогичным образом получил денежные средства в размере 30 тысяч сомони (197 тысяч рублей) от 39-летней жительницы столицы Таджикистана, пообещав ей взамен выделить земельный участок. Сотрудники милиции продолжают следственные действия по данному факту.

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