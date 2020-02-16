Пестово, Новгородская область, , 13:09 — REGNUM В городе Пестово Новгородской области из горящего многоквартирного дома ночью 16 февраля эвакуировали 60 человек, в том числе 12 детей, ещё четверых спасли пожарные. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, для эвакуированных жильцов был подготовлен пункт временного размещения — на лыжной базе в городе Пестово, а также автобус для транспортировки.

Но, по предварительным данным спасателей, погорельцы предпочли уехать к родственникам и знакомым.

Причина пожара пока не установлена. Известно, что очаг возгорания был в помещении на верхнем этаже 3-этажного жилого здания. Площадь пожара составила 15 кв метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате погибла женщина, ещё пять человек получили травмы, трое из них доставлены в больницу.

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