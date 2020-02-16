Южно-Сахалинск, , 13:18 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали сейсмологи у побережья Курильских островов. Об этом 16 февраля сообщили журналистам в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:35 (10:35 мск). Эпицентр находился в 56 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан на севере Курильской гряды.

Очаг землетрясения находился на глубине 13 км. Ближайший населённый пункт Северо-Курильск, находился в 144 км на юго-восток от эпицентра.

Жители ближайших к эпицентру землетрясения населённых пунктов о подземных толчках не сообщали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,6, которое было зафиксировано у берегов Камчатки.

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