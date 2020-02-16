Пестово, Новгородская область, , 13:01 — REGNUM В результате пожара в многоквартирном доме в городе Пестово Новгородской области погибла женщина, ещё пять получили различные травмы — трое из них госпитализированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

Пожар в многоквартирном трёхэтажном жилом доме возник сегодня, 16 февраля, в 1:30. Горела квартира на верхнем этаже. Около 2 часов ночи в одной из квартир пожарные обнаружили тепло погибшей женщины — её личность устанавливается.

Ещё пять человек пострадали, трое из них госпитализированы. Четверо человек пожарным удалось спасти.

С огнём удалось справиться к 2:41, в 3:40 пожар был ликвидирован.

В результате пожара из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 12 детей.

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