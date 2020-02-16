Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Автомобиль частной службы скорой помощи CORIS сбил пешехода в центре Санкт-Петербурга. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. По предварительным данным, к ДТП привела его собственная неосторожность.

ДТП произошло около 22 часов 15 февраля у дома 32/1 по Загородному проспекту, в зоне регулируемого пешеходного перехода. За рулем автомобиля Ford скорой помощи находился мужчина 1981 года рождения.

Сбитым оказался молодой мужчина, на вид 25−30 лет. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, оказавшимся в Сети, скорая помощь двигалась по полосе для общественного транспорта в сторону Владимирской площади на разрешающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, в то время как пешеход переходил проезжую часть на «красный» и не обратил внимание на приближающуюся «скорую».

После столкновения автомобиль скорой помощи остановился, и медики оказали первую помощь пострадавшему.