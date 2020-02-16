Архангельск, , 12:44 — REGNUM Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Северодвинске Архангельской области. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром 16 февраля. Столкнулись легковые автомобили Opel Astra и Lada Kalina. По предварительным данным, Opel Astra, совершая манёвр по обгону, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Kalina.

В результате ДТП погиб водитель Lada Kalina, мужчина 30-ти лет. Госпитализированы два пассажира Lada Kalina и водитель и два пассажира Opel Astra. О состоянии пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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