Владивосток, 16 февраля 2020, 12:21 — REGNUM Проверку после наезда на амурского тигра рейсового автобуса начала полиция в Приморском крае. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде автобуса на краснокнижное животное. На место ДТП выехали полицейские и инспектора охотнадзора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Рейсовый пассажирский автобус сбил амурского тигра на трассе в Красноармейском районе возле села Гоголевка. После наезда на него раненый хищник ушёл в лес. Специалисты, выехавшие на помощь тигру, нашли его мёртвым.
Амурский тигр внесён в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Благодаря вовремя принятым мерам, популяция тигра возросла, в Хабаровском и Приморском краях, где находится основной ареал обитания хищника, насчитывает около 600 особей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде автобуса на амурского тигра в Приморье.
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