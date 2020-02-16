Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Молодой человек, вопреки действующему до 15 апреля запрету выхода на лёд, вышел на лёд канала Грибоедова в центре Петербурга и оказался в воде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 16 февраля, около 11:13 мск у дома 3 по набережной канала Грибоедова. 22-летний молодой человек вышел на лёд и провалился.

«Спасти удалось до прибытия сотрудники полиции. С переохлаждением госпитализирован в Мариинскую больницу», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на воскресенье мужчина утонул в Фонтанке, пытаясь спасти женщину, которую, по имеющимся данным, сам же столкнул в реку. В итоге мужчина погиб, а женщину спасли прохожие, она также госпитализирована в Мариинскую больницу.

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