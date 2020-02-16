Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге молодой мужчина после совместной пьянки набросился с ножом на собутыльников. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал хозяин квартиры, работающий корреспондентом одного из СМИ.

Как сообщили 16 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о ножевом ранении в квартире дома на улице Старорусской поступило в полицию в ночь на субботу, 15 февраля.

Прибывшие на место полицейские установили, что 14 февраля около 23:00, мужчина 1997 года рождения, в своей квартире во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанес ножевые ранения своим гостям, мужчинам 1996 и 1994 годов рождения.

«Пострадавшие с ножевыми ранениями различных частей тела госпитализированы бригадами скорой помощи. Злоумышленник задержан прибывшими по сообщению сотрудниками полиции», — пояснили в Главке МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц»). Злоумышленник задержан до избрания ему меры пресечения, ему грозит ло 12 лет лишения свободы.