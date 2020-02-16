Москва, , 11:08 — REGNUM Мужчина, вооруженный ножом напал на прихожан православного храма Святого Николая на Бакунинской улице в центре Москвы. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел России Ирна Волк.

Она сообщила, что сотрудники полиции по горячим следам задержали нападавшего. Им оказался 26-летний житель Липецкой области. Сегодня утром он вошел в храм на Бакунинской улице с ножом в руках и напал на прихожан. Ранения получили два человека.

Пострадавшие госпитализированы.

Мотивы нападавшего выясняются. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.