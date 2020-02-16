Ташкент, , 12:11 — REGNUM Два сотрудника органов внутренних дел Узбекистана были ранены в ходе столкновения между жителями домов, постройка которых считается незаконной, и представителями местной власти. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Узбекистана.

Инцидент произошел 14 февраля. Представители рабочей группы, которая состояла из представителей хокимията района по вопросам строительства, прокурора, начальника ОВД, а также сотрудников кадастра района, прибыли в махаллу «Халкабод» Алтынсайского района Сурхандарьинской области Узбекистана. Представители рабочей группы прибыли на место происшествия с целью установить факты незаконной застройки земель, которые принадлежат фермерскому хозяйству для того, чтоб в итоге эти земли были возвращены хозяйству.

В МВД сообщили, что когда велась «разъяснительная работа» с гражданами, отдельная группа лиц с различными предметами в руках (палки, топоры, камни, черенки лопат) напали на членов рабочей группы.

Прибывшие на место конфликта сотрудники органов внутренних дел потребовали прекратить столкновение и разойтись по домам. Однако несколько человек, вооруженных указанными предметами, напали на сотрудников правоохранительных органов. По сообщению правоохранительного ведомства, общественный порядок был восстановлен, а граждане «обезврежены».

Два сотрудника органов внутренних дел в результате конфликта были ранены. Один — получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваные раны лица. Второй сотрудник правоохранительных органов получил повреждения мягких тканей в области ключицы.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2018 года в Узбекистане была объявлена акция по признанию прав собственности на жилые помещения физических лиц, которые были возведены на самовольно занятых земельных участках или без разрешения на строительство. Данная инициатива была продлена до 1 мая 2019 года. Из числа всех поступивших заявлений на признание имущественных прав (более 930 тысяч), около 20% были отклонены.